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تعليم

رئيس اتحاد طلاب القاهرة: صندوق لتلقى شكاوى طلاب المدينة الجامعية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:28 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
أكد أحمد إيهاب الفائز بمنصب رئيس إتحاد طلاب جامعة القاهرة وضع خطة جيدة وفعالة سيطبقها الإتحاد فى فترة تولية للمنصب.

وأوضح "إيهاب"، فى تصريح خاص ل" صدى البلد"، أن "الإتحاد يسعى لإنشاء صندوق لتلقى الشكاوى من طلاب المدينة الجامعية نظرا لمعانتهم من بعض المشاكل".

وإنتهت بفوز الطالب أحمد إيهاب برئاسة الإتحاد والطالبة هند عبد الغفار بمنصب نائب رئيس الإتحاد.
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