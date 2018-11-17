دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بـطب بيطرى بنها

تنظم كلية الطب البيطرى بمشتهر جامعة بنها تحت رعاية الدكتور حسين محمود المغربي القائم باعمال رئيس الجامعة دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع مركز تنمية القدرات بالجامعة.



وقال الدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى ان وحدة التدريب بالكلية بالتعاون مع مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بالجامعه تنظم دورات تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس اللازمة للترقية.



وأشار "غانم" الى ان الدورات يتم تنظيمها ايام الاثنين والاربعاء والخميس من الاسبوع الجاري بعنوان ( المشروعات البحثية والامان الحيوي في المعامل ) وذلك بمقر وحدة التدريب بالكلية علي ان تستمر الدورات في الاسابيع القادمة بواقع دورتين في الاسبوع الواحد.

