الحكومة تنفي الشائعات.. لا ضرائب على أرباح البورصة.. ولم نطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه.. وخبر وجود وظائف جديدة بوزارة العدل غير صحيح

مجلس الوزراء:

لا ضرائب علي ارباح البورصة

لم يتم طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه

وزارة التربية والتعليم لم يتغير اسمها ولم نحذف اي شئ من المنهج

لم يتم بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ولا وظائف جديدة بوزارة العدل



أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا بشأن عدد من الموضوعات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.



وتم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (9 حتى 16 نوفمبر 2018‏) على النحو التالي:



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد حول فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة كما نفى طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه، وأكد المركز عدم إلغاء مجانية التعليم باعتباره حق أصيل للمصريين.



ونفى المركز تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط كما حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة ونفى المركز تعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومي كما نفى بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ونفى أيضا فتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل.