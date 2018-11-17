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ديني

علي جمعة يحذر من ذكر اسم رسول الله محمد بدون هذا اللفظ

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:55 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن هناك كلمة ينبغي على المسلم أن يرددها عندما يذكر اسم رسول الله محمد –صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح حذروا من ذكر النبي محمد –صلى الله عليه وسلم- دون لفظ السيادة ، أي بدون أن يسبق اسمه صلى الله عليه وسلم بكلمة «سيدنا»، منوهًا بأنها من دواعي الأدب مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أن من الأدب والاحترام أن نسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم – فنقول «سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم-» كونه سيد ولد آدم ولولاه ما خلق الله البشرية، مشيرًا إلى أن من يسيد الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى له أجر على هذا الاحترام، مستشهدًا بما ورد في " مفتاح الفلاح"، أنه قال العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: «وإياك أن تترك لفظ السيادة -سيدنا محمد- ؛ ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادة» .
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