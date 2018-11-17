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ديني

مكتب وكيل الأزهر يحذر الزوجين من هذا الأمر عند تأخر الإنجاب.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
الزوجين
الزوجين
أمل فوزي
قال الدكتور محمود الهواري، عضو المكتب الفني لوكيل الأزهر، إن عدم الإنجاب يعد أحد المشاكل والخلافات بين الزوجين، منوهًا بأنه صحيح الأبناء هم زهرة البيت، لكن ينبغي ألا يكون عدم تواجدهم سببًا للخراب.

وأوضح «الهواري»، عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حملة وعاشروهن بالمعروف بوحدة «لم الشمل»، أن الأبناء هم أجمل ثمار الزواج ، ولكن في بعض الأحيان لا يقدر الله سبحانه وتعالى للزوجين أن ينجبا، وهذا لا يعني نهاية الحياة بينهما، منوهًا بأننا في هذه المسألة خاصة نحتاج إلى بعض التهذيب، بمعنى أن فهم هذه المسألة بشكل صحيح.

وأضاف أن الحديث الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال: «تَنَاكَحُوا، تَنَاسَلُوا، تَكْثُرُوا ، فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، هو حديث صحيح، لكن هذا لا يعني أنه إذا لم يهب الله تعالى الزوجين أبناءً أن حياتهما الزوجية تنتهي، فلا ينبغي أن يكون عدم الإنجاب سببًا في خراب البيوت.

وحذر الأزواج والزوجات من اليأس في مسألة عدم الإنجاب، قائلًا: إياكم وسيطرة روح اليأس عليكم وتسربها إلى نفوسكم، واجعلوا دائمًا الأمل في الله عز وجل، ف من أدام طرق الباب يوشك أن يُفتح له، فمن يظل يطرق الباب ويباشر الأخذ بالأسباب فحتمًا يكرمه الله تعالى.

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