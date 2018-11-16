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مصطفى بكري: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:26 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن العدوان الإسرائيلي علي غزة لا يتوقف، حيث سعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عملية نوعية في خان يونس خلال هذا الأسبوع.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن هناك قوة إسرائيلية تسللت داخل القطاع لخطف واغتيال مجموعة من كوادر حركة المقاومة، وقد فشلت فشلا ذريعا وتحولت إلي فضيحة، بعد أن رصدتها فصائل المقاومة، واشتبكت معها، ما أسفر عن قتل ضابط إسرائيلي برتبة مقدم وجندي بالإضافة لإصابة عشرات الجنود الآخرين.

وأشار الإعلامي إلى أن إسرائيل بدأت عدوانا واسعا على عزة، حيث شنت عشرات الغارات الإرهابية بهدف التغطية علي فشل العملية، وقد اغتالت أحد كوادر حركة المقاومة ويسمي "نور بركه".
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