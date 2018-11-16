شباب فلسطين بمنتدى الشباب: عرفنا العالم بعدم وجود دولة اسمها إسرائيل

وقالت نشوى قشوع إن الشباب الفلسطيني في المنتدى حرص على تصحيح صورة الفلسطينيين لدى شباب العالم بأن الفلسطينيين محبون للسلام وليسوا إرهابيين كما يصورهم الإعلام الغربي.





وتابعت: إن إيصال الصورة الصحيحة حول القضية الفلسطينية لم تكن صعبة لأنها حقيقة، وبإمكاننا دعم حديثنا بكل الأدلة والبراهين الممكنة التي تؤكد أن أرض فلسطين أرضنا، لافتة إلى ان المشكلة تكمن في إعلام الغرب الذي ينقل الصورة المغلوطة للشباب الغربي.





وأكدت «قشوع» أن المنتدى أوحى للشباب الفلسطيني الكثير من الأفكار كي يطوروا الفكرة لتستمر لنقل حقيقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولدعم القضية الفلسطينية، وأن الشباب الذي شارك في المنتدى يفكر في بلورة تلك الأفكار لنقل التجربة إلى فلسطين.



قالت نشوى قشوع، الناشطة النسوية والحقوقية، عضو شبكة تثقيف الأقران التابعه لـUNFPA، التي شاركت في منتدى شباب العالم الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، إنهم استغلوا مشاركتهم في المنتدى لشرح تاريخ فلسطين لشباب العالم، وشرح تفاصيل القضية الفلسطينية، التي يشوهها الإعلام الغربي.وأضافت نورهان المسارعي، التي شاركت أيضا في المنتدى، خلال ندوة حوارية نظمها «صدى البلد» أنه لا يوجد دولة من الأساس اسمها إسرائيل، وأبلغ دليل أننا شاركنا في منتدى الشباب ضمن وفود أكثر من 157 دولة ليس بينها ما يسمى إسرائيل.وتابعت: "المنتدى كان فرصة لشرح حقيقة القضية الفلسطينية وأننا كشعب فلسطيني فنحن شعب محب للسلام، ونحن متواجدون في منتدى للسلام، تواجدنا فيه لتوصيل معاناتنا ورسالتنا للعالم، لأنه مسئوليتنا هو تصحيح أي صورة خاطئة عن فلسطين لدى شباب العالم".