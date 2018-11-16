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أخبار البلد

انطلاق عمومية الاتحاد العربي للتحكيم لإقرار نظام المحكمة العربية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 11:39 م
صدى البلد
أ ش أ
انطلقت مساء اليوم الجمعة أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور.

وتستهدف الجمعية العمومية إقرار النظام الأساسي للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، وشارك في الاجتماع السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والمستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

وأكد سامح عاشور، أن الشفافية والعدالة ستكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، و"لن يكون هناك مجاملات ونرغب في منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية"، مؤكدًا أن المحكمة بصدد تقديم نموذج عالٍ ينافس النماذج في باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، وموضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".
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