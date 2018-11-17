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محافظات

رئيس مدينة طوخ لـ صدى البلد: إنشاء محطة مياه طنط الجزيرة بـ150 مليون جنيه

السبت 17/نوفمبر/2018 - 08:00 ص
انشاء محطة مياه طنط
انشاء محطة مياه طنط الجزيرة بـ150 مليون جنيه
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه جار الانتهاء من انشاء محطة المياه بالترشيح بقرية طنط الجزيزة دائرة المركز لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة. 

وأشار خيرى فى تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى "أن المحطة الجارى إنشاؤها بطاقة 7.75 الف م3/ يوم بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه"، مؤكدا انه تم تنفيذ اكثر من 90% من أعمال المحطة لدخولها الخدمية قريبا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع المحطة الوسيطة لتدوير القمامة المقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة.
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