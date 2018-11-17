رئيس مدينة طوخ لـ صدى البلد: إنشاء محطة مياه طنط الجزيرة بـ150 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه جار الانتهاء من انشاء محطة المياه بالترشيح بقرية طنط الجزيزة دائرة المركز لخدمة اهالى القرية والقرى المجاورة.





وأشار خيرى فى تصريح خاص لـ " صدى البلد " إلى "أن المحطة الجارى إنشاؤها بطاقة 7.75 الف م3/ يوم بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيه"، مؤكدا انه تم تنفيذ اكثر من 90% من أعمال المحطة لدخولها الخدمية قريبا.



