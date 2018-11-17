أيمن سمير مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها

أصدر الدكتور حسين المغربى القائم باعمال رئيس جامعة بنها قرار بتكليف الدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينكية بكلية الطب البيطرى للعمل مديرا لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة لمدة ثلاث أشهر.





وكانت جامعة بنها قد أنشئت مركز الابتكار وريادة الاعمال بهدف اكتشاف المواهب الابتكارية داخل الجامعة وخارجها ومساعدة المبتكرين على تنمية ابتكاراتهم



