ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أيمن سمير مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
يمن سمير مديرا لمركز
يمن سمير مديرا لمركز الإبتكار وريادة الاعمال بجامعة بنها
إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور حسين المغربى القائم باعمال رئيس جامعة بنها قرار بتكليف الدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الإكلينكية بكلية الطب البيطرى للعمل مديرا لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة لمدة ثلاث أشهر.

وكانت جامعة بنها قد أنشئت مركز الابتكار وريادة الاعمال بهدف اكتشاف المواهب الابتكارية داخل الجامعة وخارجها ومساعدة المبتكرين على تنمية ابتكاراتهم 

وكذلك تدريب الطلاب والخريجين على ريادة الأعمال وكيفية تنفيذ المشاريع الخاصة بهم، باعتبار أن الاتجاه السائد في العالم الآن هو ريادة الأعمال، وإكساب الخريجين مهارات جديدة في إنشاء وإدارة المشروعات الخاصة.
loading...

ترشيحاتنا

أيمن سمير مديرا لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها

محمد صلاح يحتفل بفوز منتخب مصر بهذه الطريقة

اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الزهويين بشبين القناطر

الصيادلة: وفد من شركة النهدي لتقديم العزاء في شهيد الغدر بالسعودية

داعية: المولد النبوي ليس من احتفالات المسلمين

تناول هذه العشبة لعلاج الكثير من الأمراض أبرزها الصداع

شيماء سيف تدخل في نوبة من الضحك بسبب الطفل آدم.. فيديو

مدرب المغرب: أملك جيلا رائعا من اللاعبين

ترامب يتوعد مراسل CNN مجددا: سأطردك إذا أسأت الأدب

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟