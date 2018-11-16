مواطن سعودي يقتل صيدليا مصريا بـ 7 طعنات.. ووزيرة الهجرة تؤكد: سنعيد حقه من قاتله.. وأسرة الفقيد تطالب بالقصاص.. وأصدقاؤه: ذهب وترك لنا الألم

سعودي يقتل صيدليا مصريا في جازان السعودية

وزيرة الهجرة تؤكد على سرعة إعادة جثمانه

نبيلة مكرم تزور أسرة الفقيد وتتواصل مع سفارتنا في المملكة لمتابعة التحقيقات

أصدقاء أحمد طه ينعونه على فيسبوك: ذهبت وتركت لنا الألم

ووزارة الخارجية : نتابع التحقيقات لاسترداد حق ابننا



7 طعنات غادرة سددها سعودي إلى صيدلي مصري يعمل بإحدى الصيدليات الكبرى في محافظة جازان في المملكة، الطعنات لم تقتل الصيدلي المغدور فقط، بل كانت مسددة في المقام الأول إلى قلوب المصريين الذين استقبلوا الخبر المفجع أمس الخميس 15 نوفمبر.



ولقي أحمد طه، شاب مصري يعمل صيدليا في السعودية، حتفه بـ7 طعنات على يد مواطن سعودي أثناء عمله في إحدى الصيدليات في محافظة جازان في المملكة، وقد تفاعلت وزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم مع الواقعة؛ حيث سارعت لتعزية أهل الفقيد والتأكيد على استعادة حقه من قاتله.



أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها تابعت على الفور واقعة مقتل صيدلى مصرى فى منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أنها تواصلت مع نقيب الصيادلة لمتابعة الواقعة.



وأضافت أنها تواصلت مع أسرته فى القاهرة وقدمت لهم التعازي، لافتة إلى أن أسرة الفقيد طلبت عودة الجثمان فى أسرع وقت.



وصرحت بأنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية لمتابعة الواقعة وإنهاء إجراءات عودة الجثمان.



كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الجمعة، مع سفارتنا بالرياض لمتابعة الحادث المؤسف لمقتل صيدلي مصري، خاصة سرعة نقل جثمان الفقيد، ومتابعة محاسبة القاتل جنائيا.



وأكدت وزيرة الهجرة أن السفارة والقنصلية تتابعان الموقف القانوني وسرعة إنهاء إجراءات النيابة حتى في ايام الإجازة الأسبوعية .



كما تواصل عدد من رموز الجالية بالمملكة العربية السعودية ونقلوا تعازيهم لوزيرة المصريين بالخارج ولاسرة الشاب المصري، مؤكدين أنه كان ‎يعمل في شركة تملك مجموعة ضخمة من الصيدليات تسمي ‎"النهدي" ‎وأن الشركة قامت على الفور بنقله لمستشفى وإبلاغ الشرطة، وعقب الوفاة تم تكليف محامٍ سعودي للدفاع عن حق القتيل ‎ونفوا تماما فكرة الادعاء بأن القاتل "مختل عقليا" ‎مؤكدين أنه لم يتم ذكر ذلك في محضر القضية .



وأكدوا أنه تم إلقاء القبض على المتهم ويعامل جنائيا ومحتجز في أحد السجون وسيتم حسابه وفقا للقانون دون تمييز.



كما حرصت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووكيل نقابة الصيادلة، على زيارة أسرة الصيدلي المصري "أحمد طه" بمسكنهم في حي عين شمس بالقاهرة، حيث قدمت المواساة والتعزية لأهل الفقيد وأكدت على ثقتنا في الإجراءات القانونية بالسعودية وعلى قصاص القضاء من القاتل، وطمأنتهم باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.



وأكدت وزيرة الهجرة، خلال الزيارة، أن الشاب المصري قتل غدرا أثناء ممارسة عمله، وأن السفارة المصرية تحركت على الفور وتقوم بدور كبير لتسريع إجراءات عودة الجثمان وضمان كافة الإجراءات القانونية، ومتابعة سير التحقيقات مع الجاني، حيث إنه تم إلقاء القبض عليه وهو محتجز في أحد السجون وستتم معاقبته وفقا للقانون دون تمييز ، مشيرة إلى أنه منذ موقوع الحادث وهناك تنسيق للجهود بين وزارة الهجرة والسفارة المصرية بالسعودية بالإضافة إلى نقابة الصيادلة في مصر.



كما نقلت الوزيرة تعازي الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية إلى أسرة الشاب وتضامنهم معها.



وخلال الزيارة تواصلت السفيرة نبيلة مكرم مع السفير نصر زغلول سفير مصر بالرياض، والذي بدوره تقدم بخالص تعازيه للأسرة، مستعرضا جهود السفارة التي تحركت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث المؤسف.



كما استمع السفير المصري بالرياض لكل طلبات واستفسارات أسرة الصيدلي المصري والتي تمثلت في القصاص من القاتل وجمع متعلقات المتوفي وإجراءات نقل الجثمان، مؤكدا أن الإجراءات الجنائية تسير وأنه على ثقة في العدالة بالمملكة، مضيفا أنه سيتم إرسال مندوب من السفارة إلى "جيزان" لمتابعة إجراءات نقل الجثمان، إلى جانب التواصل مع أصدقاء المتوفي لجمع متعلقاته الشخصية.



وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها وعدت أسرة الفقيد بسرعة إعادة الجثمان التواصل مع القنصلية المصرية باكرا لمتابعة الواقعة وانهاء كافة إجراءات عودة الجثمان .



فيما تحدث «أ.أ» صديق الصيدلي المغدور، ويعمل في نفس الصيدلية، عن أحلام الصيدلي الراحل بقوله: «تحمل ظروف عمل شاق قاس منهك للعقل والقلب والروح، كانت لحظات سعادته قليلة، وهو بيحول فلوس لمصر، وهو بيجهز عشان ينزل اجازة في مصر، لما يشتري موبايل جديد أو تيشيرت أو كوتشي ماركة، أو يضع الفلوس مقدم لشقة أو يخلص حاجة في تشطيبها، دي هي أحلام وأمنيات وطموحات الكثيرين، والآلاف التي أتت إلى هنا وتحملت كل هذه العذابات" من أجل شوية زفت فلوس».



كما كانت وسائل التواصل الاجتماعي منصة لمعارف وأصدقاء الصيدلي المغدور للحديث عن أخلاقه وأحلامه وصفاته، حيث قال أحدهم «أحمد يا أخواني 28 ربيعا، قاهري وسيم مفتول العضلات، بيضحك وبيهزر وبينزل كوميكات وبيتكلم في الكورة، لا يبدو على صفحته أنه خاطب أو متزوج، أحمد أتى إلى هنا بأحلام بسيطة، كما جاء الكثير منا بها، مساعدة الأهل أو تأمين تكاليف الزواج، أو هروب من ضيق الحال جاء إلى هنا وتحمل آلام غربته وبعده عن أهله"، هكذا يصف الصيدلي صديق أحمد حاله صاحبه».



وآخر كتبت: «أحمد راح وترك لي غصة في حلقي وحلوق الآلاف الذين قضي الكثير منهم ليلته باكيا عليه، ضعف حالنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أشاهد في الأفق مجموعة كلمات حادثة فردية، قضاء، قصاص، دية، سفارة، قنصلية، مختل مريض نفسي».



أما عن مشهد القتل، فقال أحد أصدقاء الصيدلي المغدور: «أحمد راح و مشهد الغدر ولن يبرح رأسي ما حييت، سأتذكره مع كل شخص أقابله في مكان عملي، أتذكره كلما نظرت في شاشة الكاميرات، وأمام أرفف الدواء، سأتذكره مع كل فاتورة أسلمها لضيوفنا الكرام ومع كل خلاف سأخاف أن أتورط به كي لا أكون مقطعا متداولا على واتساب».



فيما صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأن وزارة الخارجية كلفت على الفور القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بالتحقق من الحادث المتداول إعلاميا يوم 15 نوفمبر 2018، عن مقتل المواطن المصري أحمد طه حسن محمود المنخلى، بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المواطنين المصريين في الخارج.



وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن القنصلية العامة بجدة قامت على الفور بتكليف المستشار القانوني للبعثة بالتوجه لمدينة جازان لمتابعة التحقيقات بالنيابة العامة، حيث أفادت السلطات السعودية بأنه تم القبض على الجاني وجار التحقيق معه، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. كما قامت القنصلية العامة بالتواصل مع إدارة الطب الشرعي، ومديرية الشئون الصحية، ووكيل إمارة جازان للشئون الأمنية، وذلك للعمل على سرعة الانتهاء من كافة التحقيقات والإجراءات تمهيدًا لشحن جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.



واختتم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية تصريحاته بالتأكيد على قيام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، بالمتابعة الحثيثة لكافة الإجراءات المتعلقة بالقضية بالتنسيق مع السلطات السعودية.