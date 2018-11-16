ضيف محمود سعد يتركه ويغادر التصوير على الهواء.. فيديو

استضاف الإعلامي محمود سعد؛ أحد الحرفيين المهرة في صناعة السبح يدعى «أبو كمال»؛ والذي يمتلك ورشة في خان الخليلي.



وشرح «أبو كمال» خلال برنامج «باب الخلق» المذاع على فضائية «النهار»؛ مراحل تصنيع السبحة من خشب الليمون وعدد من الأشياء الأخرى، موضحا أن تلك المهنة تحتاج لصبر شديد نظرا لأنها يدوية من ألفها للياء.



وترك «أبو كمال» الإعلامي محمود سعد في الورشة وذهب ليحضر بعض الأشياء التي يستخدمها في الصناعة؛ مما دفع سعد ليقول له: «رايح فين يا أبو كمال الناس هتقول الضيف ساب محمود سعد ومشي».