طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

تمكن منتخب مصر الأول من التغلب على نظيره التونسي بثلاثية من الأهداف مقابل هدفين فقط، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وعلق أحمد الطيب على مباراة مصر وتونس، وكان من أبرز تعليقاته عقب هدف محمد صلاح على طريقة مغني المهرجانات "حمو بيكا" على هدف صلاح بفرحة هستيرية قائلا: "رب الكون ميزنا بميزة أهداف محمد صلاح علينا عزيزة، وأضاف yes you can محمد صلاح سوبرمان، ثم قال طب ربع ساعة أجوال يا حاجة.



وبهذا الفوز يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة ويليه منتخب تونس.