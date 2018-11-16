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توفيق عكاشة: أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة.. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:39 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه حصل على دكتوراه في إدارة المؤسسات الإعلامية، وكان بحث الرسالة بعنوان "دور القائد الفعال في تنمية المؤسسات الإعلامية"، مضيفا: "أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة".

وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "بدأت رحلة دراساتي العليا في معهد الدراسات البيئية في جامعة عين شمس، وكانت عن الإعلام البيئي، ومن يريد أن يتعلم من أجل العلم؛ عليه أن يتفحص ويبحث ويدرس في كتاب ميلاد حنا، الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".

وتابع: "الفيصل في تحديد سلامة الدكتوراه التي حصلت عليها؛ هو العلم والدراسة التي تزودت بها، وليس الأختام الموجودة على الشهادة من كافة الجهات الرسمية".
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