البنك الافريقي يرفع أسهم صندوق استثمارات البنية التحتية لـ40 مليون دولار

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي، علي زيادة استثماراته في صندوق استثمار البنية التحتية الشامل، التابع للبنك بقيمة 40 مليون دولار، بغرض دعم قطاعات (السكة الحديد، اللوجيستيات، الطاقة، الجسور والموانئ، المطارات، الطرق، الاتصالات).



وأعلن البنك في بيان، اليوم، عن ضخ استثمارات بخطوط الأنابيب بقيمة بلغت نصف مليار دولار، موضحا ان الصندوق سيقوم بدور إيجابي في الاستثمار بالتنسيق مع البنوك في منطقة جنوب افريقيا وجذب ثقة أكبر قدر من المستثمرين التجاريين و المؤسسات الأخري.



وقال أمادو أومارو، مدير التنمية الحضرية و البنية التحتية بمجموعة البنك، أنه سبق اعداد برنامج لتنمية الصادرات و الوصول بالبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل عبر افريقيا والصحراء الكبري لمعدلات غير مسبوقة موضحا ان الصندوق سيوفر 1500 فرصة عمل و نقل المهارات التدريبية لهم.



واوضح أن الصندوق و الاسهم الجديدة سيلعبان دورا حيويا في تدوير الاقتصاد والاستثمار الافريقي.