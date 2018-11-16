مساعد وزير التنمية المحلية: الدولة لن تستثني أحدا بنى مخالفا

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الدولة لن تسمح بمخالفات البناء التي تهدد أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك تراخيص من الأحياء لمن يريد أن يسير بشكل قانوني سليم.



وأضاف قاسم، خلال لقائه مع الإعلامية جيهان عفيفي ببرنامج سكوب على قناة "Ltc" أن الدولة لن تستثني أحدا من أصحاب البناء المخالف، مشيرًا إلى أن الدولة أبدت استعدادها لتقنين الأوضاع بفترة سماح لمدة شهرين في المحافظات.



وردا على حديث أحد المحامين، يدعى محمد شعبان، بشأن وجود عقار آيل للسقوط بجوار نادي الترسانة، قال المتحدث الرسمي انه سيتواصل مع سكرتير عام المحافظة ؛للتأكد من صحة الحديث، والقيام بالإزالة، حسب القرار المتخذ من المحافظ، مشيرًا الي أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن وحائزي الضبطية القضائية هم المنوطين بتنفيذ قرارات الإزالة.