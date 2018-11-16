ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

فني ميكانيكا: المصريون الأكثر خبرة في العالم بمجال البترول

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال سيف الدين عبودة، فني صيانة وإدارة ميكانيكا بمجال البترول، إنهم يعملون على 3 آبار بترول في إدكو على بعد 60 كيلو مترا من الشاطئ، يتم نقله بواسطة أنابيب للمصنع لتتم عملية إسالته.

وأوضح عبودة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن مجال البترول تطور خلال الـ 35 عاما التي امتهن فيها مجال البترول.

وتابع، أن الخبراء والفنيين المصريين أصبحوا الأنبغ والأكثر خبرة عالميا في مجال البترول الذي تتميز به مصر.
loading...

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة: أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة.. فيديو

محمود الخطيب يجتمع بـ سيد عبدالحفيظ قبل تعيينه بالأهلي

طبيب تجميل يحدد أنواعا لمشكلة تساقط الشعر وطرق العلاج.. فيديو

شاهد.. ابنة محمد رمضان نسخة طبق الأصل منه

محمد صلاح يقتنص الفوز لمصر أمام تونس في مباراة مثيرة ..فيديو

المتهم بقتل نجل عشيقته في القليوبية: مش قصدي أموته وزعلت عليه

الخارجية تتابع التحقيقات في مقتل الصيدلي المصري بالسعودية

منتخب مصر بالقوة الضاربة أمام تونس ..تعرف على التشكيل الرسمي

أبو شقة: إجراءات قانونية ضد كل من حاول إفساد انتخابات عليا الوفد

أحمد مرتضى منصور: ندعو الله بالشفاء العاجل لبيبو

خطأ حجازي يمنح تونس هدف التعادل أمام مصر ..فيديو

ظاهرة طبيعية مدهشة في شمال روسيا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

فيديو

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو
توفيق عكاشة: أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة.. فيديو
محمد صلاح يصنع الفارق دائما.. المحمدي الوارد الجديد يثبت أقدامه.. مروان محسن خارج نطاق الخدمة
توفيق عكاشة يسب جماعة الإخوان الإرهابية: شياطين .. فيديو
علي الهلباوي: أنا ماشي بمبدأ خير الأمور الوسط في الإنشاد والغناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟