فني ميكانيكا: المصريون الأكثر خبرة في العالم بمجال البترول

قال سيف الدين عبودة، فني صيانة وإدارة ميكانيكا بمجال البترول، إنهم يعملون على 3 آبار بترول في إدكو على بعد 60 كيلو مترا من الشاطئ، يتم نقله بواسطة أنابيب للمصنع لتتم عملية إسالته.



وأوضح عبودة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن مجال البترول تطور خلال الـ 35 عاما التي امتهن فيها مجال البترول.



وتابع، أن الخبراء والفنيين المصريين أصبحوا الأنبغ والأكثر خبرة عالميا في مجال البترول الذي تتميز به مصر.