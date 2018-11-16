الأوقاف: بدء تركيب أدوات ترشيد المياه بالمساجد الكبرى

قال الدكتور أسامة فخري وكيل أول وزارة الأوقاف ومسئول المساجد الحكومية أنه لولا الماء ما وجد إنسان وما عاش حيوان أو نبات، مستشهدًا بقول الله عز وجل "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، مطالبًا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يتوضأ بيده فقط أي ملء كفيه واستقباله صلى الله عليه وسلم للماء النازل من السماء أو المتفجر من الأرض بالبشاشة والدعاء.



وأشار الى أن المصري القديم كان يكتب في فضائل أعماله قبل موته أنه لم يلوث نهر النيل أو يسرف في الماء، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف بدأت بتركيب أدوات ترشيد المياه بالمساجد الكبرى ومنها مسجد السيد نفيسة رضى الله عنها.



جاء ذلك خلال مؤتمر "الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه – حملة الأمن المائي – 2018 –2019" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالتعاون مع النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ومؤسسات المجتمع المدني والشركة القابضة لمياه الشرب.

