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محافظات

اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الزهويين بشبين القناطر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 05:31 ص
. اليوم .. صحة القليوبية
. اليوم .. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الزهويين
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر نوفمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.

واشار وكيل الوزارة فى تصريح لـ " صدى البلد " إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة، مشيرا الى أن المديرية تنظم اليوم السبت قافلة طبية بقرية الزهويين بمركز شبين القناطر والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، والجلدية".

وأكد وكيل صحة القليوبية تكثيف القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة هى من حق المواطن على الدولة.
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