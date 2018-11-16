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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي: الصين تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:57 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، خلال لقاء له مع صحفيين في البيت الأبيض، بأن الصين تريد أن تعقد اتفاقية مع الولايات المتحدة وأنها أعطت قائمة بما ترغب في أن تقوم به في هذا الصدد ، مضيفًا أن بكين "تستغل الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة".

وأشار الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن بلاده قد وضعت تعريفات جمركية كبيرة على الصين وأنه من الممكن أن تقوم واشنطن بفرض تعريفات جمركية جديدة بقيمة 267 مليار دولار إذا ما أرادت ذلك.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا إنه من المتوقع "أن يكون لدينا علاقة متميزة مع الصين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه ينبغي أن يكون هناك علاقة تجارية "متبادلة" ما بين واشنطن وبكين.
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