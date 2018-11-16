نقيب الرياضيين: سيكون هناك تنافس بين نقابتنا والمعلمين لترشيد المياه

أكد "فتحي ندا" نقيب الرياضيين أنه يجب استغلال المياه الاستغلال الأمثل لافتًا الى أنه سيكون هناك تنافس شريف بين نقابتي الرياضيين والمعلمين من أجل ترشيد المياه في جميع أنحاء الجمهورية مطالبًا كل شخص بأن يبدأ بنفسه في الترشيد حتى يكون قدوةً لغيره.



وقال الدكتور "احمد بيومي" ممثلاُ عن ائتلاف "حب الوطن" أن كلمة النيل جاءت من أصل كلمة نيالو الفرعونية وتعني تدفق المياه، لافتًا الى أن الاستخدام المنزلي للماء حتى عام 1969 لم يكن يتعد نسبة ال 3% وأن قضية الماء أصبحت وسيلة للضغط على مصر لكي تركع فالسودان كانت تعطي لمصر من نسبتها الزائدة لكنها منعت ذلك بضغوطات دولية وتم بناء سد النهضة بتمويلات خارجية وغيرها الكثير، مشيرًا أن مصر لن تخضع لمخططات الكارهين وهذا لن يحدث بفضل تكاتف الشعب مع مؤسساته وقياداته.



جاء ذلك خلال مؤتمر "الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه – حملة الأمن المائي – 2018 –2019" برعاية السيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" المنعقد اليوم الجمعة بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب بالتعاون مع النقابات المهنية وائتلاف حب الوطن والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي ومؤسسات المجتمع المدني والشركة القابضة لمياه الشرب.

