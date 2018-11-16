ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الهلال الأحمر بـ ليبيا يعثر على مقبرة جماعية 22 جثة لجنود النظام السابق

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 08:55 م
الهلال الأحمر الليبي
الهلال الأحمر الليبي
أ ش أ
عثر الهلال الأحمر في ليبيا على مقبرة جماعية في مدينة درنة تضم 22 جثة تعود لجنود يتبعون لجيش النظام السابق تم تصفيتهم داخل معسكرهم من قبل تنظيم القاعدة عام 2011 رميا بالرصاص.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن المكتب الإعلامي للهلال الأحمر قوله إن فرعه بمدينة درنة قام مؤخرًا بانتشال هذه الجثث بحضور كل من مديرية الأمن والنيابة العامة ومركز الخبرة القضائية والبحوث، وهي تعود لعسكريين نظاميين أغلبهم من مدينة ترهونة تم أسرهم عام 2011 من قبل متطرفين أثناء تواجدهم بمعسكر في منطقة "الحيلة" جنوب درنة، ثم تصفيتهم رميًا بالرصاص.
loading...

ترشيحاتنا

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

الإسماعيلي يتفاوض لخطف نجم الأهلي بعد خروجه من القائمة الإفريقية

مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

محمد صلاح يقود مصر لفك عقدة 35 عاما أمام تونس

ظاهرة طبيعية مدهشة في شمال روسيا .. فيديو

محمد صلاح يتألق بتسجيل هدف ثالث عالمي في مرمى تونس ..فيديو

عاش خاين ومات منبوذ.. دفن عميل فلسطيني للموساد فى مقابر إسرائيل دون صلاة جنازة

محمود الخطيب يجتمع بـ سيد عبدالحفيظ قبل تعيينه بالأهلي

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على تونس في تصفيات أمم إفريقيا

مفاجأة.. قطر تهدد حماس بورقة المساعدات للحفاظ على أمن إسرائيل

حقيقة تغيير اسم وزارة التعليم وحذف بعض الأجزاء من مناهج الثانوية ..فيديو

المتهم بقتل نجل عشيقته في القليوبية: مش قصدي أموته وزعلت عليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

فيديو

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو
توفيق عكاشة: أنا معايا شهادة دكتوراه مزورة.. فيديو
محمد صلاح يصنع الفارق دائما.. المحمدي الوارد الجديد يثبت أقدامه.. مروان محسن خارج نطاق الخدمة
توفيق عكاشة يسب جماعة الإخوان الإرهابية: شياطين .. فيديو
علي الهلباوي: أنا ماشي بمبدأ خير الأمور الوسط في الإنشاد والغناء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟