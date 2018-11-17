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تعليم

إعلام القاهرة تهنئ الفائزة برئاسة اللجنة الاجتماعية على مستوى الجامعة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
عمر سلامة
هنأت الدكتورة هبة السمري القائم بأعمال عميد كلية إعلام بجامعة القاهرة والدكتور وليد فتح الله بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب "دارين خليل" لفوزها برئاسة اللجنة الاجتماعية العليا على مستوى جامعة القاهرة.

وقال ربيعي علي مدير العلاقات العامة بالكلية لـ ـصدى البلد إن الطالبة دارين خليل شرفت الكلية في إنتخابات إتحاد طلاب الجامعة وكانت خير سفير لنا، وتسعى الكلية دائمًا للاحتفاء بمثل هذه النماذج.

وفازت دارين برئاسة اللجنة الاجتماعية العليا على مستوى جامعة القاهرة بحصولها على 16 صوت فى الانتخابات التى أقيمت يوم الخميس الماضى بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.
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