مصطفى بكرى يطالب بمحاكمة الرئيس التركي دوليا

ادان الاعلامى مصطفى بكرى، ما ذكرته صحيفة حريت التركيه من إمتلاك تركيا لتسجيلات للفريق السعودي وهو يناقش قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي.



واوضح "عضو مجلس النواب"، عبر حسابه على "تويتر": "‏‏ ان هذا يؤكد علي الآتي: أن تركيا وضعت أجهزة تسجيل داخل القنصليه السعوديه بالمخالفه لإتفاقية فيينا، مما يوجب محاكمة الرئيس التركي أمام محكمة دوليه لمخالفته لكافة الأعراف".



وأعلنت النيابة العامة السعودية، أمس الخميس، نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وطالبت بالإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتله، موجهة الاتهام إلى 11 شخصا في القضية، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في مقتل الكاتب الصحفي.