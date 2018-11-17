انطلاق المعرض الـ16 للفرانشايز بحضور وزيرة الاستثمار.. اليوم

تنطلق صباح اليوم السبت، فعاليات المعرض الـ16 للفرانشايز الذي تنظمه الجمعية المصرية للفرانشايز، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور حاتم زكي، الأمين العام للمجلس الأعلي للفرانشايز وريم السعدي، مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلي البنوك المصرية.



قال طارق توفيق رئيس الجمعية، في تصريحات صحفية اليوم، أن المعرض يأتي بالتزامن مع اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز في مصر والذي يضم 46 اتحادا يمثل 40 ألف علامة تجارية.



وأشار إلى أن أولى جلسات المؤتمر تناقش الاستثمار في الشباب ومراعاة العائد الديمجرافي،من خلال استغلال الموارد البشرية لتحقيق التنمية ويترأسها الدكتور السيد تركى، مستشار الجمعية بحضور كلا من جيرمين حداد،نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، والدكتورة نيهال بلبع، نائب محافظ البحيرة،والدكتور ماكسيميليان أبو العيش ،مدير التنمية المستدامة بشركة سيكم، و جاكلين مراد،المدير التنفيذى بمؤسسة التطوير والتنمية.



وأضاف أن الجلسة الثانية تتطرق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضعها الراهن، ويترأسها ممدوح عافية ،رئيس مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلى المصري، ويشارك فيها كلا من الدكتورة ريم السعدى ،مديرة البرامج بالبنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية، وأحمد دنيا، أمين صندوق الجمعية.



وأوضح أن الجلسة الثالثة بعنوان الطرق غير التقليدية لتمويل الفرانشايز ويديرها الدكتور أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، بحضور نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و محمد أميرى نائب الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي للتنمية بمصر.

