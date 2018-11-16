بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

كشف مصدر مسئول بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ان اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، قدم اليوم الجمعة، استقالته من منصبه عقب مشادة مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حملهُ خلالها المسئولية عن غرق شوارع متعددة من المدينة في مياه الصرف الصحي.



واكد المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان رئيس شركة الصرف، رفض تدخل عدد من المسئولين الحكوميين للتراجع عن استقالته المسببة، وخاصة وانه يشعر ان هناك حالة من التجني عليه وتحميله المسئولية عن غرق المدينة.



وغرقت أنحاء متفرقة من الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها المدينة الساحلية على مدار الأسبوعين الماضيين مما اثار حالة من الغضب بين المواطنين.