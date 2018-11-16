ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:17 م
رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتقدم باستقالته
أحمد عبد العزيز
كشف مصدر مسئول بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ان اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، قدم اليوم الجمعة، استقالته من منصبه عقب مشادة مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، حملهُ خلالها المسئولية عن غرق شوارع متعددة من المدينة في مياه الصرف الصحي.

واكد المصدر في تصريحات لـ"صدى البلد"، ان رئيس شركة الصرف، رفض تدخل عدد من المسئولين الحكوميين للتراجع عن استقالته المسببة، وخاصة وانه يشعر ان هناك حالة من التجني عليه وتحميله المسئولية عن غرق المدينة.

وغرقت أنحاء متفرقة من الإسكندرية خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها المدينة الساحلية على مدار الأسبوعين الماضيين مما اثار حالة من الغضب بين المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يثمن تأجيل نظيره السعودى مباراة السوبر بسبب مرض الخطيب

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على تونس في تصفيات أمم إفريقيا

مصطفى بكري: مصر أجهضت المخطط الإسرائيلي لتنفيذ مجزرة في غزة

موعد جديد للقاء الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

الأزهري: الشعراوي قال لو تولت الإخوان الحكم لأفسدوا الدين والدنيا.. فيديو

تريزيجيه يتعادل لمصر أمام تونس.. فيديو

طب ربع ساعة يا حاجة .. رب الكون ميزنا بميزة .. أبرز تعليقات أحمد الطيب في مباراة مصر وتونس .. فيديو

زينة عاشور تحتفل بعيد ميلاد توأمها وعمرو دياب يتناسى

أول رد فعل من منتخب تونس ضد اجيري بعد مباراة مصر

أردوغان وترامب يبحثان قضية خاشقجي هاتفيا

توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

محمد صلاح يقود مصر لفك عقدة 35 عاما أمام تونس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

فيديو

شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى
توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو
إيهاب الكومي يطالب أبو ريدة بحسم عدد من الملفات داخل الجبلاية ..فيديو
عصام عبد الفتاح يعلن تقدمه بمذكرة لـ الجبلاية لإقامة مباريات القسم الثاني على 3 أيام ..فيديو
موجز الأخبار.. ثلاثية مصر في تونس.. وعمرو دياب يتجاهل عيد ميلاد أبنائه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟