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تعليم

لأول مرة.. الأعلى للجامعات يستضيف رؤساء ونواب اتحادات الطلاب

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب، إن المجلس الأعلى للجامعات، سيستضيف رؤساء ونواب رؤساء اتحادات طلاب الجامعات الجدد، اليوم السبت.

وأضاف عبد اللطيف، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، سيجتمع بالطلاب رؤساء ونواب اتحادات الجامعات، في جلسة ترحيب وتهنئة بالفوز في الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك التقليد يتم لأول مرة.

وانتهت الجامعات من جولات انتخابات اتحاد الطلاب، وحرص وزير التعليم العالي على حضور فعاليات تنصيب مجلس اتحاد جامعتي عين شمس والقاهرة، الخميس الماضي.
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