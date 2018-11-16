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رياضة

حسن المستكاوي معلقا على مباراة مصر وتونس: أول مباراة كورة للمنتخب من ٢٠١٥

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:04 م
حسن المستكاوي معلقا
حسن المستكاوي معلقا على مباراة مصر وتونس
محمد بدران
حرص المحلل الرياضي الكبير حسن المستكاوي، على تهنئة المنتخب الوطني بعد فوزه على نظيره التونسي 3/ 2 مساء اليوم الجمعة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات «تويتر».

وكتب "المستكاوي"، في تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "‏‏‏‏‏ياه أول مباراة كورة لمنتخب مصر من سنة ٢٠١٥، ربنا يسامحك ياكوبر".

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز اليوم على تونس بثلاثة أهداف لهدفين، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، وارتفع رصيده إلى 12 نقطة وهو نفس الرصيد للمنتخب التونسي.
حسن المستكاوي معلقا على مباراة مصر وتونس: أول مباراة كورة للمنتخب من ٢٠١٥
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