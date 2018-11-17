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تعليم

اليوم.. بدء تسكين المستجدين بمدن جامعة الأزهر

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على بدء تسكين الطلاب المستجدين والمتخلفين من المرحلة الأولى بالمدن الجامعية بنين وبنات، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

وأعلنت جامعة الأزهر، أنه تم رفع كشوف بأسماء الطلاب التي تمت الموافقة على تسكينهم على البوابة الإلكترونية للجامعة، وجاري الآن رفع أسماء الطالبات.

ونبهت علي كل طالب وطالبة إلى ضرورة التأكد من وجود اسمه ضمن الكشوف الموجودة الآن على البوابة الإلكترونية للجامعة قبل التوجه للمدينة الجامعية التي تقدم لها.
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