نادية عمارة: المخالف لأركان الإيمان كافر.. فيديو

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن أي إنسان يؤمن بغير ما أؤمن به؛ فهو كافر، مضيفة أن أركان الإيمان هي "الإيمان بالله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وأن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- آخر الأنبياء، والقرآن آخر الكتب السماوية.



وأوضحت، خلال لقائها على قناة "الناس"، أن أى إنسان يخالف أركان الإيمان؛ يعتبر كافرا بما اعتقده، وبالنسبة للمخالف في الاعتقاد، كافر بما يعتقد.



وتابعت: "الكفر في اللغة؛ هو الستر، وليل كافر؛ يعني شديد الظلمة، والمزارع في اللغة كافر واللفظ في اللغة له معان عدة".

