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ديني

صفحة الأزهر على الفيسبوك تحتفي بالطبيب العالمي مجدي يعقوب

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، اليوم الجمعة، بالبروفيسور المصري الدكتور مجدي يعقوب، أحد أشهر جراحي القلب في العالم، حيث نشرت فيديو يتضمن مسيرته العلمية الحافلة، التي جعلته أحد أشهر الأسماء العالمية التي تلألأت في سماء الطب.

وذكرت صفحة الأزهر أن يعقوب درس الطب في جامعة القاهرة عام 1957 ثم انتقل إلى بريطانيا عام 1962 ومنها إلى شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث عين رئيسا لقسم جراحة القلب عام 1972، وأستاذا لجراحة القلب بمستشفى برمتون في لندن عام 1986، ثم رئيسا لمؤسسة زراعة القلب ببريطانيا عام 1987، وأستاذا لجراحة القلب والصدر بجامعة لندن.

وأوضحت صفحة الأزهر الشريف أن يعقوب حمل لقب "أكثر أطباء العالم إنجازا لعمليات زرع القلب"، كما حرصت الملكة الإسبانية صوفيا على تقليده الميدالية الذهبية تقديرا لتاريخه العلمي، كما حصل يعقوب على لقب "بروفيسور زراعة القلب" عام 1985، ومنحته ملكة بريطانيا لقب "سير" عام 1961، وتم منحه قلادة النيل العظمى عام 2011.

واستعرضت صفحة الأزهر جهود البروفيسور يعقوب الكبيرة في مجال العمل الخيري، بدءا من مؤسسة "سلاسلِ الأمل" التي سعى من خلالها لإجراء جراحات القلب مجانا للمرضى في الدول النامية، كما أَسّس مركز مجدي يعقوب لأبحاث وجراحات القلب بأسوان عام ٢٠٠٩م، بالإضافة إلى جهوده في إنشاء وحدة رعاية متكاملة بمستشفى قصر العيني بمصر لعلاج التشوهات الخلقية في القلب.

https://www.facebook.com/978594902154603/posts/2387632117917534/
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