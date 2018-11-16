مدير الإنتاج بحقول رشيد يتحدث عن معدات أمان عاملي قطاع البترول

قال المهندس محمود عبد المؤمن، مدير عام مساعد الإنتاج بحقول بترول رشيد، إنهم مسئولون عن أمان العاملين بمواقع البترول ويوفرون أنواعا من القفازات اليدوية للعمال والقائمين على العمل بقطاع البترول داخل مواقع العمل، حيث يرتدي عمال الكهرباء قفازات سميكة عازلة للحرارة حتى لا يتعرضون للصدمات الكهربائية.



وأضاف عبد المؤمن خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن هناك أنواعا من القفازات يرتديها المتعاملون مع الكيماويات، بالإضافة للقفازات الخفيفة التي يستعملها العمال خلال تسلقهم الحواجز الحديدية لحمايتهم من الجروح بالآلات الحادة و الحديد الصدئ.



وأشار مدير عام مساعد الإنتاج بحقول بترول رشيد، إلي أن هناك أنواعا مختلفة من الأحذية والخِوذ التي يستعملها العمال والمهندسون حفاظا على سلامتهم خلال القيام بعملهم داخل مواقع العمل الخاص بقطاع البترول.