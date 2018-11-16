ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البنك الدولي: مصر وضعت استثماراتها في البشر لتحقيق التنمية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:08 م
انفوجراف من البنك
انفوجراف من البنك الدولي
محمد يحيي
قالت مجموعة البنك الدولي، إن مصر وضعت الاستثمار في مواطنيها في صدارة أولوياتها باعتبار أن رأس المال البشري جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة في البلاد.

وذكر مجموعة البنك عبر تقرير لها بعنوان " قصة برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية"، أن الحكومة أطلقت برنامجها الإصلاحي في 2014 والذي يتضمن رفع الدعم عن المحروقات وتحرير سعر صرف مرن وتطبيق الضريبة علي القيمة المضافة وإجراء توسعات في برنامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار السلبية قصيرة الأجل التي خلفها البرنامج الإصلاحي علي الفئات الأكثر فقرا والأولي بالرعاية.

وأوضح التقرير أن تم التنسيق مع الحكومة لتوسيع عمليات تغطيات شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية المنصرفة للمواطنين علي بطاقات التموين، موضحا أن برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.

وذكر التقرير أن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية بلغت قيمته 400 مليون دولار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتغطية ما يقرب من 2.26 مليون أسرة فقيرة بما يعادل 9.4 مليون مواطن بنسبة 10% من سكان مصر.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد الكاس يفتح النار على اتحاد الكرة وأجيري

تشابك بالأيدي بين لاعبي مصر وتونس ..تعرف على السبب .. صور

عاش خاين ومات منبوذ.. دفن عميل فلسطيني للموساد فى مقابر إسرائيل دون صلاة جنازة

أول رد فعل من منتخب تونس ضد اجيري بعد مباراة مصر

مصر تقتنص التعادل من تونس بالشوط الأول بتألق تريزيجيه.. فيديو وصور

أول تعليق من اجيري على حركته غير الاخلاقية أمام تونس

تريزيجيه يتعادل لمصر أمام تونس.. فيديو

محمد صلاح يصنع الفارق دائما.. المحمدي الوارد الجديد يثبت أقدامه.. مروان محسن خارج نطاق الخدمة

كريستيانو يقدم هدية لأم أولاده بسعر خيالي

ضيف محمود سعد يتركه ويغادر التصوير على الهواء.. فيديو

ميدو: الفوز على تونس دفعة مهمة جدا لمنتخبنا

اتحاد الكرة يثمن تأجيل نظيره السعودى مباراة السوبر بسبب مرض الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

نوال الزغبى تخطف الأنظار بفساتين ساحرة من لابورجوازي.. صور

فيديو

شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى
توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو
إيهاب الكومي يطالب أبو ريدة بحسم عدد من الملفات داخل الجبلاية ..فيديو
عصام عبد الفتاح يعلن تقدمه بمذكرة لـ الجبلاية لإقامة مباريات القسم الثاني على 3 أيام ..فيديو
موجز الأخبار.. ثلاثية مصر في تونس.. وعمرو دياب يتجاهل عيد ميلاد أبنائه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟