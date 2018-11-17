نائبة: نحتاج للقطاع الخاص في التعليم لخدمة الفئة المتوسطة

أشادت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، بإعلان وزارة التعليم نيتها في عقد شراكة مع القطاع الخاص؛ للمساهمة في بناء المنشآت التعليمية، مشيرةً إلى أنها فكرة كانت قد طرحت من قبل خلال ولاية الوزير السابق، الهلالي الشربيني، لكن لم تنفذ.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، بأن دخول القطاع الخاص في بناء المنشآت التعليمية؛ شئ جيد، خاصة وأن ميزانية الوزارة لا تحتمل تكاليف أبنية جديدة، غير أن هذه الشراكة بين التعليم والقطاع الخاص يجب أن ترتبط بمجموعة من الضوابط.



وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، أنه يجب أن تكون هناك رسوم هامشية، لا ترتقي لرسوم مدارس الانترناشونال، ولا أن تنزل إلى مستوى المدارس الحكومية، إضافة إلى ارتباط العقد بمدة زمنية معينة، تستفيد خلالها الشركة الخاص، ثم تنفرد الحكومة بعوائد هذه المدارس.