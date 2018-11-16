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أخبار البلد

فلسطينيات بـ منتدى شباب العالم لإسرائيل: أنتم إرهابيون .. فيديو

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:16 م
نورهان المسارعي ونشوى
نورهان المسارعي ونشوى قشوع في صدى البلد
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: عز حسين
قالت نشوى قشوع، إحدى ممثلات دولة فلسطين في منتدى شباب العالم، الذي أقيم في 3-6 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 5000 شاب من جميع أنحاء العالم، إن رسالتها إلى الاحتلال الإسرائيلي أنهم ليسوا دولة بل هم مجموعة من الإرهابيين، فهم عبارة عن جيش يدعي أنه دولة.

وأضافت «قشوع»، خلال ندوة أقامها موقع «صدى البلد» الإخباري، أن الإسرائيليين مجموعة إرهابيين ليس لديهم أية ديمقراطية حتى داخل مجتمعهم، فهم يصنفون بعضهم لمجموعة فئات، فاليهود لديهم درجات، فاليهودي الأوروبي يختلف عن اليهودي العربي يختلف عن الفلسطيني الذي يعيش في الداخل المحتل.

كما أكدت نورهان المسارعي، حديث نشوى قشوع، بقولها: إن المجتمع الإسرائيلي مجتمع عنصري.

وأوضحت «قشوع» أنه رغم الإرهاب الذي ينشره الإسرائيليون على أرض فلسطين، إلا أن الفلسطينيين مازالوا يبحثون عن السلام، مؤكدة أنها كفلسطينية ليس لديها أي مانع أن يعيش اليهود مع الفلسطينيين على أرض دولة فلسطين في سلام، كما لفتت نورهان إلى أن الفلسطينيين ليس لديهم أي مشكلة للتعايش مع الديانة اليهودية، فأرض فلسطين بها 3 ديانات يتعايشون فيما بينهم، لأن بلد سلام، وبالتالي لا يوجد أية مشكلة مع الديانة اليهودية.

وأكدت «نورهان المسارعي» أن مشكلة الفلسطينيين تكمن في فكر الاحتلال وليس الديانة، فكر الاحتلال الذي يزداد توحشا عاما بعد عام؛ إذ ان الإسرائيليين يستولون على أرض فلسطين يوما بعد يوم، حتى إنهم اعتبروا القدس عاصمة لهم، فكيف يريدون سلاما في ظل هذا التوحش الاستيطاني.
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