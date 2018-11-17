مشروعات البرلمان: ارتفاع الاحتياطى النقدى سيؤدي لتدفق الاستثمارات

قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ليتخطى 44.5 مليار دولار، يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، كما أنه يدل على أن الميزان التجارى يتجه إيجابا نحو تحسن الاقتصاد، وإن هناك تحسنا فى الصادرات، وانخفاض في الواردات.



وتابع وكيل مشروعات البرلمان فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفق فى الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، بما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى.



وأشار إلى إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية، الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية مؤخرا.