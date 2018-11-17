ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مشروعات البرلمان: ارتفاع الاحتياطى النقدى سيؤدي لتدفق الاستثمارات

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
النائب محمود سعد
النائب محمود سعد
ماجدة بدوي
قال النائب محمود سعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى ليتخطى 44.5 مليار دولار، يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، كما أنه يدل على أن الميزان التجارى يتجه إيجابا نحو تحسن الاقتصاد، وإن هناك تحسنا فى الصادرات، وانخفاض في الواردات.

وتابع وكيل مشروعات البرلمان فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التدفق فى الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، بما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى.

وأشار إلى إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية، الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى ، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية مؤخرا.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية سيارة جيب فضحت إرهاب الإخوان منذ 70 سنة

رجيم السمك والجمبرى لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا

كريستيانو يقدم هدية لأم أولاده بسعر خيالي

والدة الصيدلي المقتول بالسعودية: المتهم ليس مختلا عقليا وقتل ابني عن عمد

صحيفة أمريكية تكشف لـ ترامب الطريقة الوحيدة لإسقاط النظام الإيراني

معاق يخطف الأضواء في حفل تامر حسني بالقاهرة الجديدة.. صور

المسابقات تحدد موعدا جديدا للقاء الأهلى وبتروجيت المؤجل

شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

بسبب غرق المدينة.. استقالة رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

النني يهدي قميصه لمشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مباراة تونس ..فيديو

الأمير خالد بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست بشأن قضية خاشقجي

أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

تصميمات ستائر عصرية تجمع بين الأناقة والبساطة.. صور

الداخلية: ضبط 3 آلاف نسخة مقلدة لـ كتب دينية وأدبية.. صور

الكرواتي لوفرين يهين منتخب إسبانيا ويسخر من راموس.. صورة

فيديو

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو
حسين الشحات عن انضمامه للنادي الأهلي: كل شيء وارد.. فيديو
أحمد سليمان: الجبلاية أخطأت في إلغاء مباراة الإمارات الودية..فيديو
أبو الحسن: لا ولاية للرياضة على استاد الإسماعيلي والدعم لا يعني الملكية.. فيديو
أحمد ناجي: منافسة شرسة بين حراس المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟