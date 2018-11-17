مباحثات بين الاستثمار والأوربي لإعادة الإعمار للمشاركة بمبادرة فكرتك شركتك

يدرس البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية، المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة فكرتك شركتك التي اطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم ريادة الأعمال و توفير المزيد من فرص العمل للشباب للقضاء علي البطالة.



وقالت مصادر مطلعة بمجموعة البنك في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إن البنك يعتزم الاشتراك في مبادرة " الاستثمار والتعاون الدولي" في أوائل العام الميلادي القادم .



وذكرت المصادر أن هناك مباحثات تمت علي فترات متباعدة مع الوزارة و قيادات البنك لتوسع عمليات الدخول في تلك المبادرة لما تقوم به من دورا انمائيا ضمن استراتيجية البنك.



وأوضحت المصادر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي سبق لها تقديم عروضا لدخول مجموعة البنك في عملية تمويل جزء من تلك المبادرة بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية؛ إذ أن البنك لديه استعدادات لتوسيع عمليات في قطاع التدريب الفني والتقني بجانب دعمه المالي.