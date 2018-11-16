توفيق عكاشة يطالب بغلق أفران الخبز في القرى.. فيديو

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الدولة بغلق أفران الخبز في القرى، لأن فرن الخبز تحول إلى سرطان في جسد القرية المصرية المنتجة وحولها إلى قرية مستهلكة.



وأضاف " عكاشة" في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، قائلا:" في عام 1994 كنا نصدر كبد الإوزّ إلى أوروبا عندما يصل وزن الإوزّ إلى 3 كيلو، ولكن الإوز في الوقت الحالي انقرض بسبب تحول القرى إلى الإستهلاك وليس الإنتاج.



وتابع:" إحنا سايبين الخير اللي عندنا وبندور على وظيفة، ولابد من التفريق بين الأعمال الخدمية والإنتاجية، كي تدور عجلة الإنتاج".