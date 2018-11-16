معهد الاقتصاد بـ6 أكتوبر ينظم ندوة عن الرياضة وبناء الإنسان

يعقد معهد أكتوبر العالى للاقتصاد والعلوم السياسية بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات موسمه الثقافي، ظهر الاثنين المقبل، الموافق 19 نوفمبر، حول "الرياضة وبناء الإنسان المصري: رؤى سياسية واقتصادية"، بحضور الدكتور محمد شوقى العنانى، عميد المعهد، ونخبة من أساتذة وطلاب الجامعات وكوكبة من الشخصيات العامة والكوادر الرياضية والسياسية والحزبية والإعلامية.



ومن المقرر أن يحاضر في الندوة التثقيفية، العامرى فاروق وزير الشباب والرياضة الأسبق، ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، حيث يستعرض في محاضرته جدوى الاهتمام ببناء الإنسان المصري، والمحاور المؤثرة علي الشخصية المصرية، وكيف يتحقق بناء الإنسان المصري، وما دور الرياضة في بناء الإنسان المصري.



يذكر أن العامرى فاروق، رئيس لجنة بناء الإنسان بحزب مستقبل وطن، أكد أن أهم محاور التنمية المستدامة لمصر هو بناء الإنسان المصري والذي يرتكز علي الرياضة والتعليم والصحة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع بداية الفترة الرئاسية الثانية، مشيرا إلى أن أمانة اللجان المتخصصة بالحزب، قدمت ملفات عديدة في القطاعات المختلفة تفيد النواب في جهودهم نحو بناء الإنسان المصري.