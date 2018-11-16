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أخبار العالم

بن راشد عن القمة العالمية للتسامح: أهم ما تحتاجه المنطقة العربية

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 10:09 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات حاكم دبي
أحمد محرم
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنه شخصيًّا يؤمن بأن التسامح حق إنساني.

وأضاف بن راشد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه يؤمن بأن التسامح أداة تطوير حضاري وتنموي وأن الشعوب المتسامحة هي شعوب إنسانية عالمية تستحق الريادة، مؤكدًا أن أهم ما تحتاجه المنطقة العربية في الوقت الحالي هو تسامح شعوبها وأطيافها الدينية والثقافية مع نفسها.

في نفس السياق، حقق هاشتاج (القمة العالميه للتسامح) عدد مشاهدات تزيد على 127 مليونا حول العالم، ليحتل صدارة قائمة تريند الإمارات عبر موقع "تويتر".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد شهد أمس، وإلى جانبه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، افتتاح أعمال "القمة العالمية للتسامح" تحت شعار: "تحقيق المنفعة الكاملة من التنوع والتعددية: مجال حيوي للابتكار والعمل المشترك"، بمشاركة ما يزيد على 2000 من المسؤولين رفيعي المستوى والخبراء والأكاديميين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
بن راشد عن القمة العالمية للتسامح: أهم ما تحتاجه المنطقة العربية
بن راشد عن القمة العالمية للتسامح: أهم ما تحتاجه المنطقة العربية
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