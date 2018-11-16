شاهد.. النسخة النسائية المصرية من محمد صلاح تلعب فى تشيلسى

عرض الإعلامى "أحمد فايق" مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "DMC"، تقريرًا عن لاعبة كرة قدم مصرية، تستعد للإحتراف فى الدورى الإنجليزى بإجراء إختبارات فى نادى تشيلسى، قائلا:"دانا كريم هى النسخة المصغرة والنسائية من لاعبنا محمد صلاح".



وقالت دانا:"عمرى 13 عاما بدأت لعب الكرة فى أكاديمية برشلونة، وأنا عمرى أربعة أعوام، وحاليا ألعب فى فريق وادى دجلة للكرة النسائية وأستعد لخوض معايشة مع نادى تشيلسى الإنجليزى".



وتابعت:" سعدت بإختيار نادى تشيلسى لي، وأستعد فى شهر 4 المقبل لخوض التدريبات مع النادى الإنجليزى بشكل رسمى".



وأشارت التقرير إلى أن والدها هو من ساعدها فى الوصول للإندية العالمية من خلال إرسال الفيديوهات الخاصة بمهاراتها للإندية الأوروبية.