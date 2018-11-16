القيادات الشبابية: نستهدف نشر فكرة قومية حوض النيل

قال طلعت الدراجيني، عضو الأمانة العامة لمجلس القيادات الشبابية لأبناء وادي النيل، إن مصر بها نسبة شباب كبيرة، والسودان يصلح أن يكون سلة الغذاء.



وأشار "الدراجيني"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الجمعة، إلى أنهم يعملون على خلق نوع من التكامل بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك تقاربا بين مصر والسودان في مجالات مختلفة، وأن المجلس يعمل على نشر فكرة قومية حوض النيل.



واكد "الدراجيني" أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، أصبح منهجا الجميع يسير عليه.



وأوضح أن المبادرة لاقت انتشارا ورواجا سريعا، ويوجد إقبال كبير على المشاركة، مطالبا بضرورة فتح باب العضوية في المبادرة.