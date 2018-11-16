مستشفى السويس العام يبحث عن أطباء.. والمرضى يستغيثون.. فيديو

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو يرصد خلو مستشفى السويس العام من الأطباء، وسط استغاثات المرضى من سوء الوضع، وتردي الخدمة.



وأشار محمد موسى، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية " ltc"، مساء الخميس، إلى أن هناك مواطنا توجه إلى المستشفى ومعه مريضة بأزمة قلبية ولم يجد طبيبا، قائلا: "فين الرقابة علي طوارئ مستشفى السويس العام لما مواطن راح المغرب ومعاه حالة مصابة بأزمة قلبية ولكن للأسف مافيش ولا دكتور".



وأضاف أن الأهالي اتصلوا على النجدة لمساعدتهم، وتواصلوا مع وكيل وزارة الصحة بالسويس لإبلاغه بالواقعة.