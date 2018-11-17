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ثقافة

عروض فنية متنوعة بثقافة دمياط احتفالا بأعياد الطفولة

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي


تتواصل احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأعياد الطفولة والمولد النبوي بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة فنية لصنع ماسكات على اشكال حيوانات وفراشات ووجوه من الورق الكانسون والفوم الملون مع رسم لوحات تعبيرية لفن الكاريكاتير، وقدم القصر حفلا فنيا متنوعا شمل أغانى دينية مع فقرة التنورة وفقرة أخرى مع فراشات الباليه وعرض فني استعراضى.

ونظم قصر ثقافة الطفل بدمياط في ختام احتفالاته بأعياد الطفولة عرض فني لفريق الكورال بقيادة الفنان توفيق فودة بمجموعة متنوعة من الفقرات منها اغنية "ده اجمل عيد ويا سهر الليالي والدنيا حلوة ولاجل النبي" بجانب فقرة استعراضية للتنورة ، وشاركت مدرسة تامياتس للغات بفقرة عرض خمس قارات وفى الختام تم تكريم المتميزين والمدارس المشاركين فى الحفل .وعقدت مكتبة ميت الخولي مسابقة فى المعلومات العامة للأطفال.

ونفذ قصر ثقافة دمياط ورشة رسم على الزجاج مع طلاب مدرسة التربية الفكرية بدمياط وتم صنع لوحات لأسماك ومراكب وحيوانات ، كما تستمر دروس تعليم الرسم الحر و البورتريهات بقسم الفنون التشكيلية بالقصر.
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