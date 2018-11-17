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ثقافة

تعديل سلوك الطفل المعاق محاضرة بثقافة الدقهلية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية حيث نظم بيت ثقافة أجا محاضرة بعنوان '' تعديل سلوك الطفل المعاق '' وذلك بالمدرسة الفكرية بأجا ،حاضرها محمد يحيى أخصائي نفسي، وضح كيفية التعامل مع ذوى اﻻحتياجات الخاصة وبعض المشاكل السلوكية الشائعة مشيرا الى ضرورة اهتمام اﻻب واﻻم بالطفل المعاق كأخوته فذلك يعتبر خطوة من خطوات تعديل سلوكه.

وقال ان من اساليب تعديل السلوك هو العقاب ولكن عقاب بدون اضرار وانة يجب تكاتف اولياء اﻻمورمع المدرسة لتعديل سلوك أطفالهم المعاقين لمساعدتهم على الاندماج مع باقي أفراد المجتمع. وعقد يت ثقافة الجماليه محاضرة بعنوان '' آداب الطعام والشراب '' وذلك بالتعاون مع مدرسة جمال عبد الناصر،حاضرها اخصائى ثقافى وضح خلالها ان الاسلام نجح فى الحفاظ على صحة الانسان فمعظم الأمراض التي يصاب بها الناس ومازالت في عصرنا الحديث ترجع إلى الحرمان الشديد ونقص الغذاء أو إلى الإفراط في تناول الطعام والشراب والإسراف فيهما ،وهذا يظهر من الاية القرأنية (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) وجاءت الدراسات الطبية لتثبت أن مرضى القلب يستطيعون أن يعيشوا طويلًا إذا هم اعتدلوا في طعامهم وشرابهم.

بينما ناقش قصر ثقافة منية النصر كتاب بعنوان ''محمد خير البشر'' تأليف محمد ابن عبدالله الصقلي، ناقشه فتحية محرم وتناول الكتاب ميلاد النبى وأخلاقياته وتعاليمه وسنته.
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