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اقتصاد

مطالب بإنشاء أكاديمية للتجزئة لدعم تجار الأدوات المنزلية

السبت 17/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
طالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الغرفة بسرعة الانتهاء من خطة التدريب والتطوير الخاصة بالتجار والتي تبنتها الغرفة التجارية عبر إنشاء أكاديمية للتجزئة.

وقال "هلال" في تصريحات له اليوم، إنه ينبغي الإسراع في تنفيذ نادي التجار بالتجمع الخامس وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لضمان استمرار مشروعاتهم واستثماراتهم.

وأضاف " هلال" أن هناك تحديات ينبغي حسمها لتيسير عمل التجار من بينها حل الأزمات الخلافات التشريعية بقوانين الضرائب والجمارك وغيرها بالتعاون مع الجهات الوزارية المعنية لتنعكس على مناخ العمل التجاري.
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