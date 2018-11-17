غدا.. رئيس هيئة الاستثمار ضيفا بمستثمري 6 أكتوبر

تنظم جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، غدا الأحد ، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محسن عادل وحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية.





وقال " شعبان "، إن الاجتماع سيشهد مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها موقف الشركات المتعثرة و الوقوف على اسباب التعثر لطرح حلول لاعادة تشغيلها مرة اخرى بكامل طاقتها الانتاجية.





وأضاف شعبان ، أنه سيتم استعراض المبادرات التى أطلقتها الحكومة لحل مشاكل المصانع المتعثرة والدور التي تلعبه هيئة الاستثمار فى دعم المصانع المتعثرة والمغلقة للاستفادة من تلك المبادرات فضلا عن دور الجمعية فى التواصل مع المتعثرين وأسباب التعثر سواء جزئى أو كلى.



