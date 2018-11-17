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تعليم

التعليم: فعلنا أنشطة التنمية المستدامة لإكساب الطلاب مهارات القرن الـ21

السبت 17/نوفمبر/2018 - 04:53 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياسمين بدوي
حيث قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن المناهج التعليمية بها موضوعات كثيرة تتحدث عن أهمية المياه وضرورة ترشيدها، وذلك سواء داخل الدروس الموجودة بالمقررات التعليمية المختلفة ، او في شكل أنشطة تربوية.

وأضاف حجازي في تصريح خاص لموقع صدى البلد توضيحًا لقيام نقابة المهن التعليمية برفع توصية الى كل الجهات المعنية بوجوب شمول المناهج الدراسية لكل المراحل التعليمية وحتى مرحلة الجامعة على قضية التوعية بترشيد المياه قائلًا: إن وزارة التربية والتعليم حرصت في إطار اهتمامها بما يسمى بمتعة التعلم ، على أن تركز على تفعيل أنشطة التنمية المستدامة وربطها بموضوعات المناهج.

وأوضح حجازي أنه تم إعداد أدلة للأنشطة تُسهم في تحقيق قدر من المتعة للتلاميذ خلال ممارستهم لها ، بالإضافة إلى إكسابهم بعض المهارات الحياتية ومهارات القرن الحادي والعشرين ، مثل التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والتواصل وتنظيم الذات؛ وذلك لإعداد جيل قادر على التفاعل بإيجابية مع القضايا والمتغيرات المستقبلية المتوقعة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

وأشار حجازي إلى أنه تم ربط هذه الأنشطة بمحتوى المواد الدراسية للصفوف من الثاني إلى السادس الابتدائي، وذلك بواقع ثلاثة أنشطة لكل مادة بكل فصل دراسي.
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