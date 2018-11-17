مصطفى بكري: الفكر الإرهابي يتخذ من الإسلام ذريعة للوصول للحكم

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الفكر الإرهابي يتخذ من الإسلام ذريعة للسيطرة على فكر العامة فضلًا عن استهداف كرسي الحكم من خلال هذا الفكر المتطرف.





وأضاف "بكري" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الأزهر ودار الإفتاء يقع على عاتقيهما دور كبير في مواجهة الفكر المتطرف والتصدي له، لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى البعض، وتوعيتهم بالمخاطر التي تحدق بالوطن من خلال هذه الجماعات الإرهابية.





وأوضح عضو البرلمان، أننا نمتلك من الآليات ما يجعلنا قادرين على مواجهة هذا الفكر المتطرف، من خلال المساجد والإعلام، يمكن أن نسيطر علي الفكر المتطرف، وننزعه من بلادنا.



