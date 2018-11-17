التخطيط: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 5.5 مليار دولار في الربع المالي الأول

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،إن نسبة نمو الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 الجاري، بلغت 1.3% مسجلة 5.5 مليار دولار.



وذكرت " السعيد" في تصريحات له، أن نصيب البلدان العربية من تلك الصادرات بلغت 36% مقابل 30% لدول الاتحاد الأوربي.

وعلي نفس السياق أوضحت " السعيد" أن قطاع الغاز ارتفع إلي 21.8% وكذلك قطاع الاتصالات بنسبة نمو بلغت 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% .



ولفتت هالة السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات علي التوالي وغيرها من القطاعات.