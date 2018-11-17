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اقتصاد

التخطيط: ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لـ 5.5 مليار دولار في الربع المالي الأول

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،إن نسبة نمو الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 الجاري، بلغت 1.3% مسجلة 5.5 مليار دولار.

وذكرت " السعيد" في تصريحات له، أن نصيب البلدان العربية من تلك الصادرات بلغت 36% مقابل 30% لدول الاتحاد الأوربي.
وعلي نفس السياق أوضحت " السعيد" أن قطاع الغاز ارتفع إلي 21.8% وكذلك قطاع الاتصالات بنسبة نمو بلغت 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% .

ولفتت هالة السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات علي التوالي وغيرها من القطاعات.
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